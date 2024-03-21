В Кольцово пассажиры смогут сдавать багаж самостоятельно

В аэропорту Кольцово начали тестировать систему самостоятельной регистрации багажа Bags ID – пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию и не хотят стоять в очереди на стойку, чтобы сдать багаж, могут сделать это в специальном киоске.

«Пассажир сканирует свой посадочный талон и помещает багаж в киоск. Система автоматически взвешивает багаж и определяет его размеры. Если все параметры находятся в рамках установленных авиакомпанией норм, киоск выдает электронную бирку и специальную RFID-метку, которая размещается на багаже. Прошедший таким образом регистрацию багаж нужно отнести на стойку сдачи багажа, откуда он отправится на досмотр и затем на борт воздушного судна. Новая система на первом этапе доступна на рейсах авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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