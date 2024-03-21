На севере Урала сожгли колонию

На севере Свердловской области утилизировали списанное здание бывшей колонии ИК-62.

Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУФСИН региона Александр Левченко, колония была ликвидирована год назад по приказу Минюста. Спецконтингент и часть сотрудников перевели в другие колонии, мебель и технику, например, видеокамеры, вывезли. Остались только бараки.

«Все здания и сооружения на территории ликвидированного учреждения списаны и подлежат сносу. Часть зданий в учреждении были сделаны из дерева. В настоящее время они разобраны. Отходы от разобранных зданий утилизируются путем сжигания на специально оборудованной площадке на территории бывшей колонии, организованной с учетом соблюдения требований пожарной безопасности», – пояснил Левченко.

Процесс уничтожения списанного имущества контролировали сотрудники ведомственной пожарной охраны другой колонии – ИК-63. Непосредственно на месте находятся два пожарных расчета, в том числе две единицы техники.

Ивдель, Елена Владимирова

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