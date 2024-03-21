Свердловчанин принес взрывчатку в здание суда

В Каменске-Уральском задержали мужчину при попытке пронести в Синарский районный суд динамитную шашку. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Фото ГУФССП

По информации ведомства, мужчина пришел в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении, с собой у него были личные вещи в черном пакете. В ходе досмотра судебный пристав заметил предмет, напоминающий взрывчатку кустарного производства. Динамитную шашку передали на экспертизу, а в отношении посетителя теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Произошедшее занесено в книгу учета сообщений о происшествиях/правонарушениях, предмет передан на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», – уточнили в ГУФССП.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

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