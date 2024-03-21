Мужчина выпрыгнул из окна во время штурма его квартиры СОБРом (ФОТО, ВИДЕО)

В Академическом районе Екатеринбурга бойцы СОБРа штурмом взяли квартиру подозреваемого в разбое и сутенерстве. Мужчина выпрыгнул в окно, но внизу его ждала еще одна группа захвата.

Штурм квартиры

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, 27-летний горожанин уже был ранее судим за кражи, грабежи, мошенничество и подделку документов. Недавно он напал на молодого человека, который согласился его подвезти на своей иномарке. «В ходе поездки Александр начал требовать деньги, а также избивать заявителя. Когда пострадавший попытался отказать ему, агрессор достал нож и воткнул потерпевшему в бедро. После того, как избитый мужчина отдал деньги и свой iPhone 13, подозреваемый выкинул его из машины возле травмпункта, напоследок сорвав с шеи золотую цепь», – рассказали в полиции.

Кроме того, задержанный может быть причастен к принуждению к занятию проституцией. Его знакомая рассказала, что раньше дружила с ним. Мужчина предложил ей поработать в сфере интимных услуг. Сначала она отказывалась, потом согласилась. Александр сделал несколько фото и видео девушки интимного характера – якобы для ее анкеты. Отработав несколько смен, девушка решила бросить, но он ее не отпускал – угрожал переслать интимное видео ее семье, а также высказывал угрозы физической расправы. Кроме того, мужчина заставил ее выплатить крупный «штраф». Для этого жертве пришлось взять кредит.

19 марта силовики, вскрыв дверь в квартиру подозреваемого, задержали его, а также его знакомого, по некоторым данным, тоже имеющего отношение к противоправной деятельности. При задержании фигурант попытался сбежать, выпрыгнув с балкона 3-го этажа. Однако вторая группа СОБРовцев была начеку и ждала его у подъезда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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