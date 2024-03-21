Счетная палата выявила мошенническую схему получения субсидий из бюджета

Проверка счетной палаты Екатеринбурга вылилась в возбуждение уголовного дела о незаконном получении субсидий из бюджета. Речь идет о сумме в 61 миллион рублей, которую транспортный комитет мэрии перечислил перевозчикам в качестве компенсации за выпадающие доходы во время ковидной пандемии.

Как сообщил председатель счетной палаты Александр Гетманчук на заседании бюджетной комиссии ЕГД, материалы проверки были переданы в прокуратуру, а затем поступили в областной следственный комитет. В результате в феврале этого года возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159.2 УК РФ, ведется расследование. Транспортному комитету было предписано вернуть средства. Чиновники пытались сделать это в претензионном порядке, но в итоге с перевозчиками пришлось судиться. На данный момент в бюджет города удалось вернуть 8 миллионов рублей.

В целом за 2023 год счетная палата выявила более тысячи нарушений на общую сумму 1,596 миллиарда рублей. Из них самые крупные – нарушения в ведении бухгалтерского учета на сумму 845 миллионов рублей. В частности, серьезные ошибки были допущены в муниципальном учреждении «Центр организации движения». Аудиторы обнаружили, что дорогостоящие светофоры принимались на учет без документов о государственной регистрации. Кроме того, ЦОД не внес в реестр муниципальной собственности сведения о 365 объектах (к ним тоже относятся светофоры). Александр Гетманчук отметил, что бухгалтерские ошибки в ЦОД повторялись из года в год, а главбух неоднократно привлекалась к ответственности. В итоге по рекомендации счетной палаты сотрудник был уволен из муниципального учреждения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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