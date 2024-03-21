На мэра Тагила пожаловались в СК за угрозу бюджетникам

На мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева составили жалобу в Следственный комитет России. Жители города требуют отставки градоначальника. Местные активисты считают, что он нарушил присягу.

«Перед вступлением в должность Пинаев обещал: «Я, Пинаев Владислав Юрьевич, вступая в должность главы города Нижний Тагил, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города». Своими незаконными высказываниями Пинаев В.Ю. нарушил присягу и должен быть снят с должности», – уверены активисты движения «Тагил за перемены».

Речь идет о скандальном заявлении тагильского мэра – в начале недели на встрече с коллективом местной больницы он заявил, что вычислит бюджетников, которые не принимали участия в голосовании на выборах президента России. СМИ также сообщали, что Пинаев требовал уволить таких людей, так как их электоральная пассивность и финансирование из бюджета страны, по его мнению, плохо сочетаются. «Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», – заявил Пинаев.

Комментарии и разъяснения от его пресс-службы пока не поступили, а когда журналисты портала 66.ру дозвонились до самого градоначальника и попросили объяснить происходящее, он кинул трубку со словами «Да ну вас на фиг».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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