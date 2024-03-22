В Свердловской области растет спрос на таксистов

В Свердловской области, как и в целом по стране, за год существенно вырос спрос на таксистов. Зарплаты у них также стали выше.

По данным портала hh.ru, в 2023 году в регионе было опубликовано более 470 вакансий для водителей такси, что на 16% больше, чем в 2022 году. В целом по РФ за 2023 год было опубликовано почти 14 тысяч таких вакансий, что на 21% выше уровня 2022 года.

Медианная зарплата, которую предприятия предлагают водителям такси, за год выросла на 11% и составила в Свердловской области 89 100 рублей, а в целом по стране – 107 300 рублей. Водителей такси в основном нанимают в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению, и в розничный бизнес.

Водитель – одна из низкоконкурентных специализаций. В феврале на одну вакансию в Свердловской области приходилось чуть больше трех резюме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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