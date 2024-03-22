«Наставник», «Наслаждение» и «Нежный»: агроном рассказал о новинках уральских селекционеров

В Свердловской области ученые-селекционеры вывели несколько новых сортов овощей, подходящих для выращивания в уральском климате.

Об этом рассказал, отвечая на вопрос «Нового Дня», заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.

«Селекционный процесс идет ежегодно. У нас в университете выведены интересные гибриды – томатов, огурцов, пригодные именно для нашего климата. Например, это томаты «Наставник», «Наслаждение», огурец – «Уралочка», «Олимпиец», «Нежный» – это буквально последние. Много новинок у Свердловской селекционной станции садоводства – груши, яблони. Мы уже даже абрикосы выращиваем, пусть и некрупные», – рассказал ученый.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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