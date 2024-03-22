Администрация поселка заплатит за нападение собаки на ребенка

Администрация свердловского поселка ЗАТО Свободный заплатит за нападение безнадзорной собаки на 12-летнего подростка.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в октябре 2023 года мальчик шел днем по улице Карбышева, и на него напала собака. Ребенок попал в больницу с укушенной раной бедра, ему пришлось пройти курс вакцинации от бешенства. Он испытал сильный испуг и боль.

В интересах несовершеннолетнего прокуратура Верхней Салды подала в суд на администрацию муниципалитета. Было установлено, что в нарушение закона местная власть не принимает достаточных мер для отлова безнадзорных собак. Верхнесалдинский районный суд удовлетворил требования иска частично. Администрация Свободного должна выплатить пострадавшему мальчику 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Аналогичное решение суд принял по похожему инциденту в Верхней Салде. В январе 2023 года собака напала на 12-летнего подростка, он также получил травмы. С городской администрации взыскано 30 тысяч рублей в пользу мальчика. Оба судебных акта не вступили в законную силу.

Верхняя Салда, Ангелина Сергеева

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