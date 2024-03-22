На Урале ожидается штормовой ветер

В Свердловской области 22 и 23 марта прогнозируется сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Шторм может наблюдаться в некоторых районах.

В ГУ МЧС региона рекомендуют соблюдать меры безопасности: закрывать окна и форточки, не парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов. Если сильный ветер застал на улице, не стоит прятаться от него около стен домов, на остановках, под деревьями или рядом с недостроенными зданиями. Нельзя подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам и плохо закрепленным конструкциям.

Обо всех происшествия жителей просят сообщать по номерам 101 или 112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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