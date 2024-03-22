Энергетики рассказали, как избежать пожара на землях в охранной зоне ЛЭП

В преддверии пожароопасного сезона энергетики ПАО «Россети» – МЭС Урала напомнили правила пожарной безопасности при использовании земель, находящихся в охранной зоне ЛЭП. Как показывает практика, большинство низовых пожаров начинаются после сжигания травы на участках.
Собственникам участков, которые находятся в охранной зоне ЛЭП, советуют:
– у каждого строения устанавливать емкость (металлическую бочку) с водой;
– запрещается использовать мангалы, другие конструкции, имеющие открытый огонь;
– запрещается заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
– запрещается разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
– запрещается складировать горючие материалы (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередачи;
– запрещается выжигать сухую траву, а также стерню на полях;
– запрещается бросать непотушенные спички, окурки;
– чтобы избежать пожара, необходимо обустраивать минерализованные противопожарные полосы по периметру земельного участка.
В случае пожара нужно сообщать по телефонам 01, 112.
Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административная и уголовная ответственность.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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