Энергетики рассказали, как избежать пожара на землях в охранной зоне ЛЭП

В преддверии пожароопасного сезона энергетики ПАО «Россети» – МЭС Урала напомнили правила пожарной безопасности при использовании земель, находящихся в охранной зоне ЛЭП. Как показывает практика, большинство низовых пожаров начинаются после сжигания травы на участках.

Собственникам участков, которые находятся в охранной зоне ЛЭП, советуют:

– у каждого строения устанавливать емкость (металлическую бочку) с водой;

– запрещается использовать мангалы, другие конструкции, имеющие открытый огонь;

– запрещается заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

– запрещается разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;

– запрещается складировать горючие материалы (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередачи;

– запрещается выжигать сухую траву, а также стерню на полях;

– запрещается бросать непотушенные спички, окурки;

– чтобы избежать пожара, необходимо обустраивать минерализованные противопожарные полосы по периметру земельного участка.

В случае пожара нужно сообщать по телефонам 01, 112.

Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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