Россияне жалуются на выгорание и усталость из-за переписок в рабочих чатах

Треть россиян тратит на переписки в чатах половину рабочего времени и больше. Сотрудники разных компаний во время опроса признались, что постоянные уведомления мешают разделить рабочее и личное пространство. А каждый четвертый проверяет сообщения после работы и даже в отпуске.

Опрос среди 1200 россиян провели аналитики «Контур.Толка». В нем приняли участие собственники бизнеса, топ-менеджеры, руководители отделов и направлений, линейные сотрудники и фрилансеры из крупных городов России с населением от миллиона человек. 33% респондентов отметили, что тратят на переписки в чатах половину рабочего дня и даже больше. По популярности мессенджеры уже занимают второе место, более востребована только связь по телефону.

Такое положение дел устраивает далеко не всех. Каждый третий участник опроса пожаловался на то, что пропускает важные сообщения и поручения, если их написали в чате. Каждый четвертый хотел бы обсуждать в мессенджере только неформальные вопросы, а для официальных сообщений использовать электронную почту. Кроме того, респонденты отмечали, что уведомления мешают и сосредоточиться на задачах, и отвлечься от них после окончания рабочего дня, вечером или в отпуске. Четверть опрошенных постоянно проверяет, есть ли новые сообщения от коллег, при этом делает это каждые 5 минут.

46,3% опрошенных признаются, что порой хотели бы переписываться в рабочих чатах не так часто. 26,5% твердо уверены в том, что общение отнимает слишком много времени. 27,2% респондентов устраивает количество коммуникаций.

При этом в каждой третьей компании установлены правила общения в мессенджерах: нужно писать только по рабочим вопросам и только в рабочие часы. Почти столько же коллективов (38,3%) обсуждают в чатах что угодно и без ограничений во времени. Еще 23,3% опрошенных специально разделили чаты на официальные и неформальные.

«65% опрошенных рассказали, что используют для общения с коллегами общедоступный мессенджер, из-за этого половине сложно разделить рабочее и личное пространство. Если в команде нет возможности перевести общение в отдельный мессенджер, можно договориться о правилах и создать понятную навигацию. Например, разделить групповой чат на подтемы, чтобы за каждую отвечал модератор и формировал базу знаний. Отдельный канал можно выделить для неформального общения: иначе шутки и споры будут неизбежно мешать официальным обсуждениям», – отметил руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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