СК возбудил уголовное дело в связи с обрушением глыбы льда на человека

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения глыбы льда на голову молодому человеку на улице Вайнера в Екатеринбурге.

Дело возбуждено по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«Сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства инцидента. Проведён осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются возможные очевидцы, а также сотрудники управляющей компании, обслуживающей указанный многоквартирный дом, рядом с которым пострадал молодой человек. Истребуется и изучается документация об оказании услуг населению по очистке крыши дома от наледи, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего юноши», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

Кроме того, прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проводит проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. «Организацией, обслуживающей многоквартирный дом, является ООО УК «Народная». В ходе надзорных мероприятий с выходом на место сотрудниками прокуратуры установлено, что в нарушение требований законодательства на кровле данного жилого дома сезонные работы не проводились, что повлекло нарушение требований безопасности жизни или здоровья граждан», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, ЧП случилось накануне на улице Вайнера, 9а, в два часа дня. У пострадавшего молодого человека зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести и иные повреждения. Он в больнице.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube