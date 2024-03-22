Уральские оборонщики обсудили кадровые вопросы

В Екатеринбурге на площадке Уральского оптико-механического завода прошло очередное собрание Союза предприятий оборонно-промышленного комплекса Свердловской области. В нем приняли участие главы заводов ОПК, а также полномочный представитель президента России Владимир Якушев и губернатор региона Евгений Куйвашев

Владимир Якушев напомнил, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин высоко оценил достижения уральского ОПК и поставил задачу – дальнейшее ускоренное развитие комплекса, увеличение количества и мощи средств поражения. «Основной потенциал развития сосредоточен в работе с кадрами, – акцентировал полпред. – Здесь у нас есть резервы. За достаточно короткое время мы провели очень большую работу. Наметили серьезные векторы по развитию кадрового потенциала, и сейчас активно движемся в этих направлениях».

Екатеринбург, Елена Сычева

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