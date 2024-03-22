Академики отметили 300-летие РАН в «своем» районе

Уральские академики сегодня отметили 300-летие РАН. Ученые собрались в Академическом районе, который изначально задумывался как наукоград. «РАН – это авторитетная организация, которая прославила и славит нашу страну в мире. Сегодня, когда ускоряется развитие страны, роль Российской академии наук небывало высока. И роль Уральского отделения тоже. Недаром в национальном рейтинге научно-технологического развития Свердловская область занимает седьмое место. Это результат работы научного сообщества. Желаю вам жизненного оптимизма и творческих успехов», – поздравил собравшихся вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

В свою очередь, генеральный директор ГК «КОРТРОС», которая занимается развитием Академического, Станислав Киселев подтвердил: от планов строительства Наукограда никто не отказывается. «Это даже не мечта, это программа действий. Это осмысленное движение вперед. И у этого движения вперед есть сила. Эта сила базируется на трех составляющих: история, совместное движение и фокус на молодежь», – подчеркнул он.

Киселев напомнил, что в 2022 году в Академическом районе была открыта новая страница в истории Наукограда – дан старт созданию медицинского кластера, где в будущем появятся 4 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. «Уже сейчас на 160 тысяч жителей в Академическом создано 30 тысяч рабочих мест. И в ближайшие пять лет нам предстоит создать еще 30 тысяч. На западе района развивается IT-кластер, также мы проектируем центр управления энергоактивами – филиал компании ПАО «Т плюс», что даст еще 2 тысячи рабочих мест. Наконец, мы планируем выделить 30 га в восточной части района для создания новых высокотехнологических производств. Там появятся экспериментальная площадка по производству оборудования для высокоскоростных лифтов, предприятия строительной индустрии, цех по ремонту газотурбинного оборудования. На всей этой территории будет создано еще более 10 тысяч рабочих мест, половина из которых будут высокотехнологичными», – добавил он.

Станислав Киселев поблагодарил академиков за совместную работу. «Глубокая признательность академикам. Благодаря вашей работе, совместному труду мы умножаем силы, в Академическом уже созданы шесть социально-педагогических комплексов. И поскольку Академический изначально проектировали как район для молодого населения, то здесь создана особая атмосфера. Чтобы талант молодежи раскрывался в полной мере, нам просто необходимо создать Дом молодых ученых, и мы беремся за него. Чтобы молодые люди там делали свои первые шаги в науке», – сказал Киселев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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