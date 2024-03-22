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Пятница, 22 марта 2024, 14:11 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбуржцы могут ознакомиться с культурными событиями через новый интерактивный стенд

У входа в администрацию Екатеринбурга установили информационный интерактивный стенд, с помощью которого теперь можно узнать о культурных событиях города.

Пользователи могут ознакомиться с музейной картой, узнать о ближайших событиях: какие фильмы идут в кинотеатрах и куда можно сходить на экскурсию. Стенд также показывает мероприятия, доступные по «Пушкинской карте».

Кроме того, для гостей уральской столицы есть общие сведения об отелях и ресторанах: где можно остановиться и в каких заведениях поесть.

В мэрии уточнили, что такие интерактивные стенды уже установлены в музее истории Екатеринбурга, музее изобразительных искусств, в туристско-информационном центре «Домна» и рядом с Водонапорной башней.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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