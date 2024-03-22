На Урале взлетели в цене морковь и творог

За неделю в Свердловской области выросли в цене некоторые виды овощей, а также молочных продуктов. Наибольший рост продемонстрировали морковь и творог.

Как сообщает «Свердловскстат», цена на морковь за неделю поднялась на 3,43% и достигла 50,52 рубля. Творог стал дороже на 2,95% – 413,63 рубля за кг.

Большая часть овощей также продолжает дорожать. Картофель подрос до 25,24 рубля, свекла – до 46,32, капуста – до 41,27, помидоры – до 288,28 рубля. Дешевле в этой категории продуктов за неделю стали только огурцы: сейчас они стоят в среднем 219,68 рубля.

Цены на мясо с началом Великого Поста почти не изменились, а свинина даже стала немного дешевле.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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