Свердловские пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены

В Свердловской области в дачный сезон пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены. Скидка на проезд будет действовать с 1 апреля по 31 октября.

Льгота предоставляется тем гражданам, которые достигли возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), получают страховые пенсии по старости или приобрели право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой еще не наступил.

«Оформить льготные билеты можно в пригородных кассах. В случае посадки со станций, где нет пригородных касс, – в пригородных поездах. Билет со скидкой продадут на основании документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области, а также документа, подтверждающего право на льготу. Для тех, кто не получает пенсию, – паспорта с пропиской», – отметили в СвЖД.

В черте Екатеринбурга льготный проезд для пенсионеров составит 18,5 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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