В Екатеринбурге ищут пропавшего подростка

В Екатеринбурге ведутся поиски пропавшего подростка. Как сообщает свердловское отделение волонтерской организации «Прорыв», на Уралмаше 22 марта пропал 16-летний Вадим Савин.

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: темно-зеленые.

Цвет волос: тёмный.

На момент пропажи был одет: куртка светлого цвета с эмблемой на левой руке «звезда», штаны светлого цвета с боковыми карманами, кроссовки светлого цвета с синими полосками.

Особые приметы: сережка в левом ухе, тату на пальце «руны».

Всех, кому что либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить старшему координатору поиска Надежде +7 952 130-33-70.

Розыском пропавшего занимается Отдел полиции № 15 УМВД России по г. Екатеринбургу

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 112, 102.

Екатеринбург, Елена Васильева

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