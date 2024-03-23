В Екатеринбурге ищут пропавшего подростка

В Екатеринбурге ведутся поиски пропавшего подростка. Как сообщает свердловское отделение волонтерской организации «Прорыв», на Уралмаше 22 марта пропал 16-летний Вадим Савин.
Приметы:
Рост: 180 см.
Телосложение: худощавое.
Цвет глаз: темно-зеленые.
Цвет волос: тёмный.
На момент пропажи был одет: куртка светлого цвета с эмблемой на левой руке «звезда», штаны светлого цвета с боковыми карманами, кроссовки светлого цвета с синими полосками.
Особые приметы: сережка в левом ухе, тату на пальце «руны».
Всех, кому что либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить старшему координатору поиска Надежде +7 952 130-33-70.
Розыском пропавшего занимается Отдел полиции № 15 УМВД России по г. Екатеринбургу
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 112, 102.
Екатеринбург, Елена Васильева
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