В УрФО будут усилены антитеррористические меры

В Уральском федеральном округе будут усилены антитеррористические меры. Полпред Владимир Якушев дал поручение в кратчайшие сроки провести в субъектах, входящих в округ, заседания антитерорристических комиссий.

На них планируется определить порядок проведения массовых мероприятий, а также принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте, в том числе на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, уточнили в пресс-службе полпреда.

Напомним, накануне в Подмосковье произошел теракт. Неизвестные пришли в «Крокус сити холл» и расстреливали людей, пришедших на концерт «Пикника». Погибло не менее 60 человек. 145 человек было ранено.

Екатеринбург, Елена Васильева

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