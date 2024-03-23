«Уральские авиалинии» вернут деньги за билеты отказавшимся от поездки в Москву

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила, что произведёт вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов пассажирам, решившим отказаться от перелёта в Москву в период с 20:00 22.03.24 по 25.03.24 включительно и оформивших билеты не позднее 22.03.24.

Там выразили соболезнования погибшим в теракте в «Крокусе», а также напомнили об усилении мер безопасности. «Просим пассажиров, вылетающих из аэропортов Домодедово и Жуковский, прибывать заблаговременно», – сказали в пресс-службе компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

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