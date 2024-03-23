Мощная вспышка произошла на Солнце – прямо на линии с Землей

Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня около 5 утра по московскому времени. Сейчас взрывы на светиле продолжаются. Если прошлые вспышки не задевали Землю, так как происходили на другой стороне Солнца, то на сей раз Земля под ударом.

«По предварительным данным взрыв на Солнце произошел точно на линии Солнце-Земля, то есть в области максимального воздействия на нашу планету, и сопровождается крупным выбросом плазменных масс по направлению к Земле», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там уточнили, что в ближайшее время ожидается резкое изменение радиационного состояния околоземного пространства. «Возможен приход тяжелых частиц от Солнца, воздействующих на космические аппараты. Плазменные облака, оказывающие наибольшее влияние на магнитное поле Земли и вызывающие, в том числе магнитные бури, в зависимости от скорости придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника», – добавили астрофизики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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