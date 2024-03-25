Нетрезвый водитель на «Приоре» попал в ДТП на скорости 170 км/ч (ФОТО)

Молодой человек на «Ладе Приора» попал в ДТП на 99-м км автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда. Он сел за руль в нетрезвом виде.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, молодой человек 1998 г.р. при совершении обгона не вернулся на свою полосу и столкнулся со встречным автомобилем «Лада 219010» под управлением мужчины 1958 г.р.

Водитель «Приоры» доставлен в Ирбитскую ЦГБ с переломами ноги. Выяснилось, что молодой человек после распития алкогольных напитков решил навестить своих друзей в селе Стриганское Ирбитского района, двигался с превышением скоростного режима, стрелка спидометра остановилась на отметке 170 км/ч. Мужчина имеет стаж вождения 8 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 4 раза.

Водитель автомобиля «Лада 219010» возвращался из Екатеринбурга в Туринск со своими внуками 11 и 15 лет. Благодаря тому, что и водитель, и дети в момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, травм они не получили.

Ирбит, Елена Владимирова

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