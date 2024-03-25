На Урале ожидается затопление мостов и приусадебных участков

Во время весеннего половодья в бассейнах нескольких рек Свердловской области может затопить низководные мосты и приусадебные участки. По прогнозам экспертов, затоплений надо ждать в тех же районах, что и в прошлые годы.

Ведущий гидролог отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС Людмила Аненко на сегодняшней пресс-конференции рассказала, что самый высокий паводок ожидается на следующих реках: Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Чусовая. Начало паводка следует ожидать на юге области – в начале апреля, на севере – ближе к середине месяца.

Снегозапас после этой зимы на многих реках оказался существенно выше нормы. На реках Исеть и Чусовая он составил 125-140% от нормы, Пышма, Лозьва, Сосьва – 150-170%. На этой неделе на реках начнутся взрывные работы, чтобы ослабить прочность льда.

Министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что власти уже подготовились к половодью. «В каждом муниципальном образовании есть резервный фонд для этих целей», – заверил он.

Добавим, в прошлом году из-за аномальной жары уровень воды в уральских реках и озерах упал до самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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