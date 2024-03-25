В уральских лесах проснулись медведи

В лесах Свердловской области начали появляться медведи. Зимняя спячка, продолжавшаяся пять месяцев, для большинства этих животных уже подошла к концу.

Как рассказывают охотники, многолетние наблюдения за поведением этого вида хищников показывают, что основная часть медведей просыпается уже к середине марта. Но выходят из своих берлог они только в первых числах апреля. До середины весны медведи будут жить впроголодь, расходуя остатки жировых запасов, которые они накопили за минувшие лето и осень. Когда внутренние ресурсы подойдут к концу, хищники начнут разыскивать свои тайники, которые они сделали осенью. В них хранятся запасы мяса, рыбы и сухих ягод. С появлением первой растительности медведи будут есть траву и листья – они помогают животным восполнить дефицит витаминов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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