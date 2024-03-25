Суд назначил штрафы полицейским-взяточникам

В Екатеринбурге за коррупцию осуждены двое бывших высокопоставленных полицейских. Бывший начальник угрозыска ОП № 12 Максим Кузьмин и бывший заместитель начальника ОП № 6 Игорь Киселев признаны виновными в получении взятки в значительном и крупном размере (части 2 и 5 статьи 290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в апреле 2022 года сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества из садового домика в СНТ «Василек». Его доставили в отдел полиции № 12. На следующий день к замначальника ОП № 6 Игорю Киселеву обратился родственник задержанного, предложив деньги за освобождение мужчины. Киселев передал просьбу знакомому Максиму Кузьмину, а тот согласился. По истечении двух суток подозреваемый в краже был отпущен, за что начальник угрозыска получил 200 тысяч рублей. Киселев в этой схеме выступал посредником, уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с раскаянием.

Однако полицейский не удержался от другой взятки. В числе вещей подозреваемого мужчины при задержании был изъят паспорт другого гражданина. Киселев был обязан просто вернуть документ, но попросил за это деньги – 50 тысяч рублей и iPhone 13 Pro. Взяткодатель отдал ему требуемую сумму, но вместо смартфона подсунул пустую коробку. После получения взятки Игорь Киселев был задержан сотрудниками ФСБ.

По решению суда Максим Кузьмин наказан штрафом в 2 миллиона рублей. Он был лишен звания «майор полиции» и не имеет права работать в системе правоохранительных органов в течение двух лет. Игорь Киселев получил штраф в 950 тысяч рублей, лишен звания «подполковник полиции» и не может занимать должности в правоохранительной системе также в течение двух лет. Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура изучит решение суда на предмет наличия оснований для его обжалования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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