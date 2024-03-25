У Шарташа хотят устроить свалку строительного мусора

Неподалеку от берега Шарташа собираются сделать свалку строительных отходов. Официально – площадку для обработки и утилизации отходов IV-V классов опасности. Для этого инициаторы намереваются изменить статус земельного участка, который расположен рядом с озером Шарташ и Шарташским лесопарком, но не входит в границы ни первого, ни второго.

Заявителем выступает арендатор участка, компания «Гринлэнд». Собственник же территории – застройщик «Атомстройкомплекс».

Жители Екатеринбурга собирают подписи, чтобы остановить создание свалки. «У нас уже выпилили вековой сосновый лес под предлогом санитарной чистки. И ведь плевать, что тут исток реки Березовка, которая дала название целому городу! Плевать, что тут выживает в СНТ много людей, пытающихся найти баланс между городской жизнью и зовом природы! Плевать на заложников ситуации, у которых нет возможности съехать завтра со свалки из-за ипотеки, недостатка денег, плохого здоровья или многих других причин. Плевать на желание жителей города вдохнуть чистого лесного воздуха в близлежащих местах. Нет, не ехать 2 дня до непонятной лужи, а летом после очередного рабочего дня вкусить удовольствия от нахождения на природе просто проехав 20-40 минут на машине до прекрасного озера», – говорится в петиции, которую подписали больше 1800 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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