В Екатеринбурге снова заработают передвижные флюорографы

На этой неделе в Екатеринбурге будут работать бесплатные передвижные пункты флюорографии. Пройти обследование смогут все желающие старше 15 лет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, акция приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Жители и гости Екатеринбурга смогут пройти бесплатное обследование в передвижном цифровом флюорографе, который будет работать на следующих площадках:

– 27 и 28 марта с 10:00 до 20:00 на улице 8 Марта, 149 (возле центрального входа в ТРЦ «Мегаполис»);

– 28 марта с 10:00 до 20:00 на улице Бебеля, 166 (возле благотворительной столовой).

Медики напоминают, что туберкулез – инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Без соответствующего лечения больной активной формой ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни в мире умирает почти 4500 человек, а заболевают почти 30 тысяч человек (большинство из которых – жители развивающихся стран).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube