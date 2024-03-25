На севере Урала обрушилась шахта. Под завалами двое

Два горнорабочих оказались под завалами в шахте «Кальинская» в Североуральске. Информацию подтвердили в пресс-службе СУБРа. Там уточнили, что произошел «горный удар».
«Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы», – сообщили в компании.
На место работают два отделения военизированного горноспасательного отряда. Ведутся спасательные работы.
Фото: Свердловская облпрокуратура
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»