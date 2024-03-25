российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 марта 2024, 11:51 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На севере Урала обрушилась шахта. Под завалами двое

Два горнорабочих оказались под завалами в шахте «Кальинская» в Североуральске. Информацию подтвердили в пресс-службе СУБРа. Там уточнили, что произошел «горный удар».

«Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы», – сообщили в компании.

На место работают два отделения военизированного горноспасательного отряда. Ведутся спасательные работы.

Фото: Свердловская облпрокуратура

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,