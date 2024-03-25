На севере Урала обрушилась шахта. Под завалами двое

Два горнорабочих оказались под завалами в шахте «Кальинская» в Североуральске. Информацию подтвердили в пресс-службе СУБРа. Там уточнили, что произошел «горный удар».

«Следствием стало обрушение горных пород, за которым находятся два горнорабочих очистного забоя. Шахтеры подают сигналы», – сообщили в компании.

На место работают два отделения военизированного горноспасательного отряда. Ведутся спасательные работы.

Фото: Свердловская облпрокуратура

Екатеринбург, Елена Сычева

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