Свердловскую область завалит снегом

В Свердловской области ожидаются сильные снегопады в ближайшие несколько дней. Из-за плюсовых температур в некоторых районах осадки пройдут в виде дождя и мокрого снега. МЧС рассылает предупреждение.
Непогода будет способствовать ухудшению видимости на дорогах, образованию снежных заносов и гололеда. Спасатели рекомендуют не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Во время сильного снегопада на улице следует обходить шаткие строения и оборванные провода. Автомобилистам при очень плохой видимости нужно остановиться на обочине дороги и включить аварийную сигнализацию.
Если случится ЧП, жителей просят звонить по телефонам 101 и 112.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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