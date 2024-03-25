Свердловскую область завалит снегом

В Свердловской области ожидаются сильные снегопады в ближайшие несколько дней. Из-за плюсовых температур в некоторых районах осадки пройдут в виде дождя и мокрого снега. МЧС рассылает предупреждение.

Непогода будет способствовать ухудшению видимости на дорогах, образованию снежных заносов и гололеда. Спасатели рекомендуют не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Во время сильного снегопада на улице следует обходить шаткие строения и оборванные провода. Автомобилистам при очень плохой видимости нужно остановиться на обочине дороги и включить аварийную сигнализацию.

Если случится ЧП, жителей просят звонить по телефонам 101 и 112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube