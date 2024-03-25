Спасатели добрались до одного из шахтеров, пострадавшего при обрушении породы на «Кальинской»

Спасатели смогли добраться до одного из шахтеров, пострадавшего при обрушении породы на шахте «Кальинская» СУБРа.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, проводится деблокирование мужчины. В спасательной операции задействовано 15 горноспасателей и две единицы спецтехники. По данным МЧС, ЧП на работу шахты не повлияло, эвакуация смены шахты не проводилась.

Напомним, что ночь на понедельник в результате горного удара на шахте обрушились породы. Блокированными под землей оказались два горнорабочих очистного забоя, связь с ними у спасателей имелась.

Екатеринбург, Елена Васильева

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