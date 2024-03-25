Раскрыто убийство двух женщин, совершенное в 2012 году (ФОТО)

В Свердловской области раскрыли убийство двух женщин, которые пропали без вести в мае 2012 года. Подозреваемыми оказались два брата, ранее судимые. Сейчас им грозит пожизненное заключение.

Как сообщили в СК СКР, 25 августа 2013 года во время дорожных работ в Красноуфимском районе были найдены два человеческих скелета. Это оказались останки двух женщин – они были подругами, пропавшими в середине мая 2012 года. Раскрыть эти особо тяжкие преступления изначально не представилось возможным, так как свидетелей не было. Но следователям удалось установить причастность к убийству двух мужчин 1979 и 1982 г.р.

В августе 2023 года фигуранты были задержаны. В убийстве они признались. Следствию СКР удалось собрать достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что старший из обвиняемых некоторое время назад сменил фамилию и поменял место жительства, видимо, решив начать жизнь с чистого листа, проживал в городе Верхний Уфалей Челябинской области, работал грузчиком. Другой брат – неработающий гражданин 1982 г.р. проживал в одном из сёл Красноуфимского района, где и был задержан.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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