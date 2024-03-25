Весенние аллергены: как защитить свой организм от внешних раздражителей

Через две-три недели на Урале начнут цвести деревья, что может вызвать у восприимчивых людей сезонную аллергию. Однако у многих иммунная система уже сейчас реагирует на внешние раздражители. Врач-пульмонолог, аллерголог «Новой больницы», кандидат медицинских наук Наталья Трифанова в беседе с «Новым Днем» рассказала, с какими аллергенами может быть связано мартовское недомогание и как защитить свой организм от пыльцевой аллергии.

По словам специалиста, в Свердловской области в первый месяц весны деревья еще не цветут, а причиной насморка или чихания у человека может быть городская пыль, содержащаяся в воздухе. «В городе сейчас очень грязно, сходит снег. На асфальте очень много пыли, которая переместилась с газонов, а также разных противогололедных реагентов, которыми посыпают дорожки. Когда пыль высыхает, она начинает летать в воздухе, особенно в ветреную погоду. Восприимчивые люди очень сильно реагируют на эти факторы», – отметила собеседница агентства. Кроме того, пыльца деревьев, цветущих на южных территориях, может переноситься на Урал ветром. Ранней весной это также может являться раздражителем для аллергиков.

Спикер отметила, что цветение в нашем регионе начинается с середины апреля, а пик обычно приходится на майские праздники. Первыми зацветают ольха, верба, лещина, береза, дуб, ясень, тополь, ива, осина. В июне начинают цвести луговые и злаковые травы, а в августе и вплоть до снега – сорняки.

Чтобы обезопасить себя как от пыльцевой, так и от любой другой аллергии, врач советует прекратить или уменьшить контакты с аллергеном: «Понятно, что мы березу и остальные деревья никуда не денем. Но хотя бы в этот промежуток времени [период цветения] необходимо как можно меньше появляться на улице, в лесопарковых зонах – там, где много деревьев, использовать разные средства защиты (например, очки и головной убор)». Также Наталья Трифанова рекомендует после прогулки снимать всю одежду, в которой ходили по улице, принимать душ, регулярно проводить влажные уборки.

По словам специалиста, в зависимости от того, какие симптомы могут быть у человека, врачи назначают различные противоаллергические препараты. Кроме того, есть метод лечения АСИТ (аллерген-специфическая иммунологическая терапия), при котором уменьшается в организме выработка антител, за счет которых человек реагирует на аллерген, вследствие чего пропадают неприятные ощущения. Этим методом врачи лечат аллергию на пыльцу деревьев, луговые травы и клеща, обитающего в домашней пыли.

Также аллерголог уточнила, что в сезон цветения регулярно публикуются данные о концентрации пыльцы, которая содержится в воздухе. Ни них могут ориентироваться пациенты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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