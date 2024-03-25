В «Ельцин-центре» ради безопасности закрыли часть входов

После теракта в «Крокус Сити Холле» руководство «Ельцин-центра» приняло решение об изменении навигации по зданию. Часть входов с улицы закроют.

В телеграм-канале ЕЦ сообщается, что теперь зайти в здание можно только через центральный вход со стилобата (с 10:00 до 22:00) или через вход с улицы Бориса Ельцина (круглосуточно). Входные группы кинозала и кафе Engels 1991 временно закрыты.

Подняться в здание с паркинга сейчас можно только до первого этажа и только на лифте сектора В со стороны автомойки SVX.

«Мы просим с пониманием отнестись к возможной проверке вещей с помощью рамок для прохода либо ручного металлодетектора», – пишет администрация центра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube