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Понедельник, 25 марта 2024, 14:50 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге перинатальный центр эвакуировали из-за подозрительной сумки (ФОТО)

В Екатеринбурге перинатальный центр на улице Антона Валека, 12, сегодня эвакуировали и оцепили из-за оставленной в гардеробе сумки. Всех пациенток – в основном, это беременные женщины – и медиков вывели на улицу без верхней одежды.

Сейчас, передает «Новый День», женщины находятся в Городском библиотечном центре с торца того же здания, а у ЕКПЦ работают сотрудники полиции.

Пока информации о том, реальна ли угроза, нет.

Екатеринбург, Степан Фатхиев

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