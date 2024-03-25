В Екатеринбурге начали чистить ливневки

В Екатеринбурге коммунальщики перешли на летний режим работы. В ближайшие дни, если по ночам будут сохраняться плюсовые температуры, дорожные службы начнут мыть улицы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, ливневую канализацию в Екатеринбурге начали прочищать с конца февраля. Рабочие направляют в ливневки струю горячей воды под давлением, чтобы освободить сток ото льда. Также коммунальщики чистят водосливы от грязи, мусора и веток, чтобы вода могла быстро уходить.

В администрации напомнили, что ливневые колодцы есть только на крупных улицах. Поэтому во дворах во время активного таяния снега могут собираться лужи.

Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге «месячник чистоты» начнется с 1 апреля. В течение месяца коммунальщики будут убирать мусор с газонов, мыть ограждения, остановки и светофоры, ликвидировать свалки и менять испортившиеся урны и скамейки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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