Как соблюдать Великий пост без вреда для здоровья: рекомендации диетолога

Во время Великого поста, который продлится у православных до 4 мая, необходимо отказаться от всей пищи животного происхождения, нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Однако такие ограничения могут привести к ряду заболеваний у неподготовленных людей. Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина поделилась рекомендациями, как питаться во время поста, чтобы не навредить здоровью.

По словам специалиста, придерживаться строгого поста не следует детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, пациентам с патологией желудочно-кишечного тракта, с сахарным диабетом, анемией, с расстройством пищевого поведения.

Бородина рекомендует во время ограничительной диеты максимально разнообразить рацион, а также готовить пищу щадящим способом – тушить либо запекать. По словам диетолога, стоит заменить мясо, яйца и молоко на другие продукты, в которых содержатся необходимые питательные вещества: «Белок животного происхождения необходимо заменить на растительный (фасоль, горох, орехи, грибы, чечевица, нут, тофу, хумус, крупы, рыба в разрешенные дни). Кальций, который есть в молочных продуктах, также есть в орехах и кунжутных семечках».

Спикер рекомендует употреблять в пищу и богатые жиром продукты: орехи, оливковое, льняное, кукурузное масла, авокадо. «При этом переусердствовать не стоит. Растительные масла достаточно калорийны, как и орехи: в 1 столовой ложке содержится 120 калорий», – уточнила собеседница агентства.

Также, ограничивая себя в белках и жирах, мы начинаем есть больше углеводов, поэтому необходимо заменять простые углеводы на сложные. К сложным углеводам относится клетчатка, которая способствует улучшению обмена веществ и правильной работе ЖКТ. Она содержится в овощах, фруктах, бобовых, цельнозерновом хлебе, крупах и отрубях.

Между основными приемами пищи должны быть полезные перекусы: овощные чипсы, фрукты, несоленые орехи, тыквенные семечки или хлебцы.

По словам Бородиной, обязательно нужно наблюдать за своим состоянием при переходе на новый тип питания – как на него реагирует желудочно-кишечный тракт, а также начинать и завершать ограничительную диету постепенно.

«Поститься следует по силам – тогда от поста не будет вреда», – утверждает диетолог.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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