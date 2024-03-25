Аферисты выманили у пенсионерки 10 млн рублей и «мерседес»

Телефонные мошенники обманули на крупную сумму еще одну уральскую пенсионерку. Она потеряла более 10 млн рублей и немецкий внедорожник Mercedes GLS-Класса.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурге, жулики представились сотрудниками ФСБ. Они убедили пенсионерку 1950 г.р. продать внедорожник и отдать им сбережения на сумму 10 миллионов 625 тысяч рублей. Возбуждено

уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Как пояснила пожилая екатеринбурженка, с ней связалась неизвестная девушка и представилась «сотрудницей ФСБ», которая сообщила, что сбережения собеседницы в опасности и их необходимо перевести на «безопасный счет». После пенсионерке позвонил «начальник» первой девушки и сообщил, что автомобиль Мерседес-Benz GLS 350 d 4MATIC находится под залогом, и его необходимо переоформить на другое лицо. Женщину убедили продать внедорожник за 5,2 млн рублей. Только когда пенсионерка потеряла и автомобиль, и все сбережения, она поняла, что ее обманули.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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