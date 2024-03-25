Единственный хоспис УрФО принимает поздравления с трехлетием

25 марта свое трехлетие отмечает Областной центр паллиативной медицинской помощи детям «Детский хоспис» при ОДКБ. Это один из лучших государственных медицинских центров страны, который лечит и поддерживает около 1200 детей из Екатеринбурга и Свердловской области.

С самого утра хоспис поздравляют партнеры, которые с 2021 года помогают врачам биться за жизнь и здоровье маленьких пациентов. Все эти три года хоспис поддерживают Фонд святой Екатерины, благотворительный фонд РМК, фонд Дети России, Русфонд и фонд Вера. Меценаты помогают и напрямую медицинскому учреждению, и адресно семьям.

Хоспис открыт для всех: и для тех, кому нужен стационар, и для тех, кому требуется выездная поддержка. За прошлый год через стационар прошли 417 детей, а четыре бригады из врача, медсестры и психолога ежедневно выезжают домой к детям в пределах 50 км от Екатеринбурга и к тяжелым больным по всему региону.

«Главная цель хосписа – это уют, это жизнь. Мы постоянно проводим мероприятия, помогаем мамам переключиться, проводим мастер-классы, тренировки, салоны красоты, ездим в походы, океанариумы, ходим на Тальков Камень. Если маме требуется – у нас есть программа «Передышка», когда маме требуется время для собственных дел, будь то лечение, короткий отпуск или ремонт», – рассказала заведующая хосписа Елена Сапего.

Екатеринбург, Елена Васильева

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