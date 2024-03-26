Горнолыжные комплексы Свердловской области постепенно закрывают склоны

Горнолыжные комплексы в Свердловской области готовятся к закрытию сезона. Некоторые уже не работают в будние дни, на других закрываются склоны.

Так, в ГЛК «Волчиха» сообщили, что сезон закончится в ближайшие выходные. «В будние дни наш комплекс закрыт. Возможно, 30 и 31 марта мы откроемся и завершим сезон», – сказали «Новому Дню».

Комплексы «Пильная» и «Долгая» тоже работают только по выходным. Там сообщили, что подъемники и прокаты в субботу и воскресенье работают по графику.

На «Ежовой» планируют работать до середины апреля, потому что снега в этом году много. «Уктус» тоже еще действует: «Открыты трассы учебная, «Новая», «Объездная», «Лысая», «Сноупарк», бублики, скикросс. Прокат оборудования работает в главном здании».

Добавим, что в прошлом году почти все горнолыжные комплексы Урала к концу марта уже завершили сезон, поскольку снега было существенно меньше, чем этой зимой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube