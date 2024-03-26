Таможня и ФСБ задержали на границе бумажные отходы, среди которых оказались документы

Специалисты таможни и ФСБ задержали вблизи российско-казахстанской границы фуру с макулатурой, которая ехала из Екатеринбурга в Киргизию.

Таможенники среди бумажных отходов нашли копии документов, содержащие персональные данные граждан РФ.

Это уже не первый подобный случай. С начала 2024 года мобильные группы Челябинской таможни остановили три фуры с 66 тоннами бумажных отходов. Документы, содержащие персональные данные, изъяты и направлены в Роскомнадзор для принятия решения в отношении нарушителей. Фура возвращена на территорию РФ, сообщает пресс-служба УТУ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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