Заксо поддержало преобразование 54 городских округов в муниципальные

Депутаты заксобрания поддержали в первом чтении законопроект о преобразовании 54 городских округов в муниципальные округа.

Председатель комитета заксо по развитию МСУ Михаил Зубарев пояснил, что эта реформа позволит консолидировать представительские и административные ресурсы, в том числе на сельских территориях. Там, где это целесообразно, будет создана одноуровневая система местного самоуправления.

Докладчик добавил, что в Свердловской области выявлено 54 городских округа, которые не соответствуют требованиям федерального законодательства. В частности, доля городского населения в них не достигает 2/3. Это касается даже таких крупных райцентров, как Нижний Тагил или Первоуральск.

Ранее на заседании профильного комитета первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев заявил: «В Свердловской области это преобразование носит формальный характер… никаких изменений в муниципалитетах не произойдет. Преобразования не меняют ни границы муниципальных образований, ни вопросы собственности и кадастра».

Чтение законопроекта во втором и третьем чтениях также состоится на сегодняшнем заседании.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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