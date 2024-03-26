Восьмилетнего мальчика в Екатеринбурге сбила машина (ФОТО)

В Екатеринбурге вчера вечером машина сбила ребенка. ДТП случилось на улице 40-летия ВЛКСМ. Информацию «Новому Дню» подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга. По предварительным данным, Folkswagen Amarok ехал со стороны Сыромолотова в сторону дублера Сибирского тракта, и на регулируемом пешеходном переходе сбил ребенка. Мальчик выбежал на красный свет. Пострадавшему, 8-летнему школьнику, помощь оказали на месте, госпитализация ему не потребовалась.

«Со слов матери пострадавшего ребенка установлено, что он возвращался с дополнительного занятия по английскому языку. При пересечении проезжей части сын не посмотрел на сигнал светофора, начал пересекать проезжую часть, не посмотрев по сторонам», – рассказали в пресс-службе ГИБДД.

За рулем машины был 54-летний мужчина с общим водительским стажем 14 лет. На месте ДТП он прошел освидетельствование, результат – трезв. Мужчина пояснил, что ехал на разрешающий сигнал светофора, неожиданно слева появился ребенок, мужчина экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

«По факту происшествия сотрудниками полиции будут направлены материалы в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей повторять правила дорожного движения для пешеходов, контролировать их досуг, ежедневно напоминать ПДД, а также на своем личном примере показывать, где и как правильно следует осуществлять переход», – рассказали в отделении пропаганды городского управления Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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