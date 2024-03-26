Свердловским донорам увеличат пособие на 1000 рублей

В Свердловской области впервые за 15 лет увеличат размер единовременного пособия донорам – с 2000 до 3000 рублей.

Депутаты заксо поддержали соответствующий проект в первом чтении. Докладчиком выступил глава областного минздрава Андрей Карлов.

По его словам, в действующей редакции областного закона «Об охране здоровья граждан» установлена дополнительная мера социальной поддержки доноров – единовременное пособие в размере 2000 рублей.

«Размер указанного пособия не пересматривался в течение 15 лет. В целях дальнейшего развития и пропаганды донорства крови, социальной поддержки доноров предлагается увеличить размер единовременного пособия донору, безвозмездно сдавшему три максимально допустимые дозы крови, до 3000 рублей», – пояснил министр.

Областным бюджетом на 2024 год предусмотрено 64 млн рублей на пособие донорам крови. С учетом поправок необходимо увеличить эту сумму на 36,3 млн рублей в год.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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