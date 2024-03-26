В ДТП на Кольцовском тракте погиб 25-летний водитель

Сегодня на 8-м км Кольцовского тракта водитель иномарки врезался в стоящую на обочине «газель». Мужчина погиб на месте.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области, 25-летний молодой человек на «Тойоте Рав 4» ехал в сторону аэропорта Кольцово. Он не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем. Молодой человек погиб на месте трагедии, до приезда сотрудников скорой помощи.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, по данному факту проводится расследование.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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