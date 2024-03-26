На улицах Екатеринбурга появится тактильная разметка

В Екатеринбурге с 8 апреля начнут наносить дорожную разметку. Как сообщил глава транспортного комитета Игорь Ощепков, работы будут проводиться, как только позволят погодные условия. Разметка краской наносится при температуре воздуха от +5 °C, пластиковая разметка – при температуре выше +10°.

«В этом году мы решили перейти на более широкую дорожную разметку. Если раньше продольная ширина была 100 мм, то сейчас будем делать 150 мм. Но понадобится дополнительное финансирование, просим депутатов поддержать нас при корректировке бюджета», – заявил Ощепков на заседании городской думы.

Для сокращения количества ДТП, которые случаются из-за выезда на встречную полосу, в Екатеринбурге применят еще одно новшество. На улицах с четырехполосным движением будут наносить тактильную разметку двойной сплошной линии. По словам Игоря Ощепков, на линии будут пупырышки, которые создают шумовой эффект. То есть водитель сразу поймет, что пересекает двойную сплошную.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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