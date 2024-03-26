Аналитики рассказали, какие вузы рассматривают уральские абитуриенты в этом году

С начала 2024 года наибольший дата-трафик из Свердловской области пришелся на сайты вузов, которые расположены в регионе. Абитуриенты предпочитают их столичным учебным заведениям.

Аналитики «Мегафона» установили, что с начала года активность абитуриентов и их родителей на сайтах региональных и столичных вузов выросла год к году на 18%. Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы региональных учебных заведений и топ-30 вузов из Национального рейтинга университетов.

Топ-5 для уральских абитуриентов выглядит так:

Уральский федеральный университет (38% от общего объема данных);

Уральский государственный экономический университет (12%);

Уральский государственный медицинский университет (11%);

Уральский государственный университет путей сообщения (8%);

Уральский государственный педагогический университет (4%).

Кроме того, в число востребованных у свердловчан вузов за пределами региона входят Московский физико-технический институт (МФТИ), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ). По сравнению с прошлым годом старшеклассники стали чаще изучать информацию о вузах, которые дают фундаментальные знания по физике, математике, готовят специалистов в технической и IT-сферах. Так, интерес к МФТИ вырос на 68% за год, а к МГТУ имени Баумана – на 56%.

Интересно, что изучать сайты вузов абитуриенты начинают еще осенью, следующий всплеск заметен в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. В 2023 году поступающие свердловчане проявляли максимальный интерес к УрФУ, среди московских вузов лидировал РГППУ.

«Подготовиться к поступлению в вуз, особенно находящийся в другом городе, без интернета невозможно: на сайтах учебных заведений можно узнать всю информацию о необходимых документах, сроках их подачи, проходном балле и не только. Чтобы абитуриенты всегда могли воспользоваться необходимыми онлайн-сервисами, мы системно развиваем инфраструктуру связи. Только с начала этого года мероприятия по модернизации проведены более чем на 340 базовых станциях мобильной связи. В том числе увеличена емкость сети 4G в районе УрГУПС, РАНХиГС и здании Уральского энергетического института УрФУ», – сообщил директор «Мегафона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Исследовав дата-трафик сайтов вузов Среднего Урала с начала 2024 года, аналитики оператора отметили, что более 40% всего объема данных прокачали жители других регионов. Наибольшую активность проявляют абитуриенты из Москвы, Петербурга, Республики Тыва, Челябинской и Тюменской областей, а также Пермского края. Наиболее популярные учебные заведения – УрФУ, УрГЭУ и УрГУПС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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