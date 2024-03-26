Скидок на билеты в День театра не будет: везде – аншлаги

В этом году свердловские театры не будут проводить акцию в День театра, во время которой можно было приобрести билеты со скидкой до 90%. Для этого нет экономических причин.

«Возможно, какие-то театры принимают для себя решение проводить такую акцию. Но в театрах и без того аншлаги и экономической причины для такой акции нет. Мы отмечаем рост посещаемости театров на 27% по сравнению с 2022 годом», – рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Напомним, акция «Театр Go» несколько лет назад была востребованной у зрителей. К ней присоединялись десятки театров по всей России. В течение суток 27 марта можно было приобрести билеты со скидкой 20-90%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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