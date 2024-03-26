За год в свердловскую полицию поступило 900 сообщений о минировании

В течение 2023 года в правоохранительные органы Свердловской области поступило около 900 сообщений о взрывных устройствах, заложенных на различных объектах.

Об этом рассказал сегодня депутатам заксо начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков.

«В 2023 году продолжились массовые вбросы о готовящихся актах терроризма. В правоохранительные органы поступило около 900 сообщений о заложенных взрывных устройствах. Возбуждено 354 уголовных дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное информирование об акте терроризма», – сообщил он.

В нескольких городах региона – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, Полевском, Новоуральске – предотвращены случаи поджогов военкоматов. Особое внимание полиция уделяет недопущению фактов дискредитации ВС РФ. Возбуждено 80 административных производств и пять уголовных дел.

В целом, по словам Александра Мешкова, тесное взаимодействие ГУ МВД с УФСБ, СУ СКР, Росгвардией позволило не допустить чрезвычайных ситуаций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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