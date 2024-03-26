Два рыбака ушли под лед на водохранилище у БАЭС

Двое мужчин сегодня утром провалились под лед на Белоярском водохранилище. Инцидент произошел около восьми часов утра. Выручать рыбаков пришлось спасателям.

«Мужчин – оба жители Екатеринбурга – уже спустя 20 минут достали из воды, от медицинской помощи они отказались», – сообщили в пресс-службе администрации Заречного.

При этом под лед ушел и мотобуксировщик, на котором ехали рыбаки, – его достать не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

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